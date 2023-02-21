Хорошавина Екатерина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Екатерина Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Хорошавин Никита Степанович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Хорошавин Исак Никитин

Отец ребёнка: Хорошавин Никита Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Никита Степанович

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1756
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