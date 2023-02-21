Хорошавина Екатерина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Хорошавин Никита Степанович
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Хорошавин Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756