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Коновалова Анна Ивановна

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Место рождения

з. Пахома Баркова

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Пахома Баркова
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мамаева Елена Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.

Сын: Коновалов Венедикт Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Степан Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805
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