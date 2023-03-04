Коновалова Анна Ивановна
Место рожденияз. Пахома Баркова
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Пахома Баркова
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мамаева Елена Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.
Сын: Коновалов Венедикт Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805