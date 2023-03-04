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Коновалов Венедикт Степанович

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.03.1774 ст.

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1774 ст.

Отец: Коновалов Степан Алексеевич

Мать: Коновалова Анна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Коновалова) Евдокия Венедиктовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коновалов Гаврил Венедиктович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Коновалова) Наталия Венедиктовна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Иван Венедиктович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Ларион Венедиктович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
30.07.1834
Малмыжский уезд, Салтыковская волость
Смерть
После 1827

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