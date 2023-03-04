Коновалов Венедикт Степанович
Место рождения
Дата рождения12.03.1774 ст.
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1774 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Коновалова) Евдокия Венедиктовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коновалов Гаврил Венедиктович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Коновалова) Наталия Венедиктовна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коновалов Иван Венедиктович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коновалов Ларион Венедиктович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Петрова
Место жительства
30.07.1834
Малмыжский уезд, Салтыковская волость
Смерть
После 1827