Коновалова (?) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (?) Евдокия Петрова

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Место рождения

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Багаевщина, Орловский уезд, Вятская губерния
Спаская волость
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Венедиктовна

Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коновалов Гаврил Венедиктович

Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталия Венедиктовна

Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Иван Венедиктович

Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Ларион Венедиктович

Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Венедикт Степанович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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