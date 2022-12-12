Коновалова (?) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Спаская волость
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Венедиктовна
Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коновалов Гаврил Венедиктович
Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталия Венедиктовна
Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коновалов Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коновалов Ларион Венедиктович
Отец ребёнка: Коновалов Венедикт Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816