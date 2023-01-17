Коновалова Овдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич
год рождения на основании переписи 1710г (7 лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1708 ст.
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич
год рождения на основании переписи 1710г (2 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1715
Сын: Коновалов Евдоким Максимович
Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Коновалов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710