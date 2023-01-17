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Коновалова Овдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (7 лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1708 ст.

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (2 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1715

Сын: Коновалов Евдоким Максимович

Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Коновалов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Коновалов Максим Юрьевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Максим Юрьевич

Смерть
После 1710
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