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Коновалов Андрей Максимович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Коновалов Максим Юрьевич

Мать: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Коновалов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Коновалов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ксения Васильева

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
1757
Удаловщина, город Киров, Кировская область
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