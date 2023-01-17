Коновалов Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1740
Сын: Коновалов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коновалов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757