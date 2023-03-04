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Коновалов Максим Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Коновалов Юрий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Овдотья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Коновалова) Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (7 лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1708 ст.

Дочь: (Коновалова) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (2 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1715

Сын: Коновалов Евдоким Максимович

Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Коновалов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
1750
Удаловщина, город Киров, Кировская область

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