Коновалов Максим Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Коновалов Юрий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Коновалова) Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова
год рождения на основании переписи 1710г (7 лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1708 ст.
Дочь: (Коновалова) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова
год рождения на основании переписи 1710г (2 года) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1715
Сын: Коновалов Евдоким Максимович
Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова
Рождение ребёнка
1721
Сын: Коновалов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Коновалова Овдотья Иванова
Смерть
1750