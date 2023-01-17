Коновалов Юрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1665
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665
Отец: Коновалов Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Коновалов Василий Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
год рождения на основании переписи 1710г (35лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678