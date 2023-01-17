Коновалов Юрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Юрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1665

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665

Отец: Коновалов Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Коновалов Василий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (35лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1680

Сын: Коновалов Максим Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678
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