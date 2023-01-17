Коновалов Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Коновалов Фёдор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Коновалов Гришка Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Коновалов Юрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1768