Коновалов Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Степан Яковлевич

Коновалов Степан Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Коновалов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Коновалов Гришка Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Коновалов Юрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1768
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close