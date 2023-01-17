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Коновалов Василий Юрьевич

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Коновалов Юрий Степанович

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
год рождения на основании переписи 1710г (35лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1700

Сын: Коновалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Наталья Козмина

год рождения на основании переписи 1710г (10 ле) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Наталья Козмина

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678
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