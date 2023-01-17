Коновалов Василий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Коновалов Юрий Степанович
Мать: не указана
год рождения на основании переписи 1710г (35лет) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Наталья Козмина
год рождения на основании переписи 1710г (10 ле) РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1098. Ч. I
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678