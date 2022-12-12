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Коновалов Михаил Андреевич

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Коновалов Андрей Максимович

Мать: Коновалова Ксения Васильева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Коновалов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коновалов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Параскева Борисовна

Смерть
После 1770
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