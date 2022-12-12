Коновалов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коновалов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коновалов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1770