Коновалова (Огородникова) Параскева Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Огородникова) Параскева Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Коновалов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Андреевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коновалов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Андреевич

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил Андреевич

Смерть
После 1770
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