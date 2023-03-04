Коновалова (Тюкалова) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Коновалов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коновалов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770