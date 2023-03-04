Коновалова (Тюкалова) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Тюкалова) Ксения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Коновалов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Коновалов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Максимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Андрей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1770
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