Коновалова (?) Параскева Васильевна
Место рожденияд. Нагорская
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нагорская
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.
Сын: Коновалов Антон Андреевич
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Норина Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коновалов Артём Андреевич
Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816