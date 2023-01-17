Коновалова (?) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (?) Параскева Васильевна

Коновалова (?) Параскева Васильевна

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Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нагорская
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.

Сын: Коновалов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Норина Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коновалов Артём Андреевич

Отец ребёнка: Коновалов Андрей Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Андрей Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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