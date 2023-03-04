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Коновалов Терентий Антонович

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Коновалов Антон Андреевич

Мать: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария Герасимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Коновалов Никита Терентивич

Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коновалов Филип Терентивич

Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коновалов Яков Терентивич

Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1836
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

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