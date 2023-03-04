Коновалов Терентий Антонович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коновалов Никита Терентивич
Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коновалов Филип Терентивич
Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коновалов Яков Терентивич
Мать ребёнка: Коновалова Мария Герасимова
Смерть
1836