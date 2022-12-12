Коновалова (?) Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (?) Мария Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коновалов Никита Терентивич

Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коновалов Филип Терентивич

Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коновалов Яков Терентивич

Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Терентий Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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