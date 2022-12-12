Коновалова (?) Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коновалов Никита Терентивич
Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коновалов Филип Терентивич
Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коновалов Яков Терентивич
Отец ребёнка: Коновалов Терентий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858