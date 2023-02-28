Коновалов Филип Терентивич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
19.02.1850
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коновалов Трофим Филиппович
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева
Рождение ребёнка
30.04.1862
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева
Рождение ребёнка
30.04.1862
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862