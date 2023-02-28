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Коновалов Филип Терентивич

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Коновалов Терентий Антонович

Мать: Коновалова Мария Герасимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Коновалова Гликерия Доментиева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коновалов Трофим Филиппович

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1862

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1862

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Коновалова Гликерия Доментиева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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