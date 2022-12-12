Коновалова (Литвинова) Гликерия Доментиева
Место рожденияп. Быковский
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Быковский
Бракосочетание
19.02.1850
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коновалов Трофим Филиппович
Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич
Рождение ребёнка
30.04.1862
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич
Рождение ребёнка
30.04.1862
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862