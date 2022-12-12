Коновалова (Литвинова) Гликерия Доментиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Литвинова) Гликерия Доментиева

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Место рождения

п. Быковский

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Быковский
Бракосочетание
19.02.1850

Муж: Коновалов Филип Терентивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коновалов Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1862

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1862

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Коновалов Филип Терентивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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