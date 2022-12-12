Тюкалова (Зеленина) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Зеленин Пётр Петрович
Мать: Зеленина Мария Ивановна
Бракосочетание
22.01.1893
2 брак
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Тюкалов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Тюкалов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович
Рождение ребёнка
17.09.1896
Сын: Тюкалов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: Тюкалова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно