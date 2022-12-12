Тюкалова (Зеленина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Зеленина) Параскева Петровна

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зеленин Пётр Петрович

Мать: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Тюкалов Григорий Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Тюкалов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Тюкалов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1896

Сын: Тюкалов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: Тюкалова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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