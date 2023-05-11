Тюкалов Григорий Венедиктович
Место рождения
Дата рождения08.01.1860
Дата смерти08.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1860
Бракосочетание
22.01.1893
2 брак
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Тюкалов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Тюкалов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1896
Сын: Тюкалов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: Тюкалова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1916