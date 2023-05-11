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Тюкалов Григорий Венедиктович

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.01.1860

Дата смерти

08.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1860

Отец: Тюкалов Венедикт Семёнович

Мать: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Тюкалова Параскева Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Тюкалов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Тюкалов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1896

Сын: Тюкалов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: Тюкалова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Тюкалова Параскева Петровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.08.1916
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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