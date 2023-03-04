Тюкалова (Сергеева) Пелагея Григорьевна
Место рожденияп. Петра Сергеева
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Сергеев Григорий Фомичев
Мать: не указана
п. Петра Сергеева
Бракосочетание
30.10.1855
Рождение ребёнка
25.11.1856
Сын: Тюкалов Николай Венедиктович
Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Тюкалов Степан Венедиктович
Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович
Рождение ребёнка
08.01.1860
Сын: Тюкалов Григорий Венедиктович
Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович
Рождение ребёнка
14.10.1864
Сын: Тюкалов Дмитрий Венедиктович
Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864