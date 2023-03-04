Тюкалова (Сергеева) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Сергеева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

п. Петра Сергеева

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Сергеев Григорий Фомичев

Мать: не указана

п. Петра Сергеева
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Тюкалов Венедикт Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1856

Сын: Тюкалов Николай Венедиктович

Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Тюкалов Степан Венедиктович

Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1860

Сын: Тюкалов Григорий Венедиктович

Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1864

Сын: Тюкалов Дмитрий Венедиктович

Отец ребёнка: Тюкалов Венедикт Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1864
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