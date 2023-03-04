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Тюкалов Николай Венедиктович

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.11.1856

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1856

Отец: Тюкалов Венедикт Семёнович

Мать: Тюкалова (Сергеева) Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Мария Сергеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Тюкалова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1890

Сын: Тюкалов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Тюкалов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1893
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1893

Дочь: Тюкалова Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

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