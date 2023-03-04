Тюкалов Николай Венедиктович
Место рождения
Дата рождения25.11.1856
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Мария Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Тюкалова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
23.09.1890
Сын: Тюкалов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
06.02.1892
Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна
Смерть
До 1893
Рождение ребёнка
30.05.1893
Дочь: Тюкалова Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Тюкалова Мария Сергеевна