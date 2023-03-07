Тюкалов Венедикт Семёнович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти10.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
30.10.1855
Рождение ребёнка
25.11.1856
Сын: Тюкалов Николай Венедиктович
Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Тюкалов Степан Венедиктович
Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
08.01.1860
Сын: Тюкалов Григорий Венедиктович
Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1864
Сын: Тюкалов Дмитрий Венедиктович
Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1916