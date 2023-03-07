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Тюкалов Венедикт Семёнович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

10.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тюкалов Семён Агафонов

Мать: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1856

Сын: Тюкалов Николай Венедиктович

Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Тюкалов Степан Венедиктович

Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1860

Сын: Тюкалов Григорий Венедиктович

Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1864

Сын: Тюкалов Дмитрий Венедиктович

Мать ребёнка: Тюкалова Пелагея Григорьевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.04.1916
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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