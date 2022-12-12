Тюкалова (?) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти19.02.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мамаева Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тюкалов Венедикт Семёнович
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Каппацина Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Тюкалова Агрипина Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кормшикова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1894