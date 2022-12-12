Тюкалова (?) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалова (?) Евдокия Васильевна

Тюкалова (?) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

19.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мамаева Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тюкалов Венедикт Семёнович

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Каппацина Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Тюкалова Агрипина Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кормшикова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Семён Агафонов

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.02.1894
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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