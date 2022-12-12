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Тюкалов Семён Агафонов

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Тюкалов Агафон Прокопивич

Мать: Тюкалова Ирина Кирилова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мамаева Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тюкалов Венедикт Семёнович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Каппацина Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Тюкалова Агрипина Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кормшикова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Евдокия Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1843
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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