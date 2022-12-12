Тюкалов Семён Агафонов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Тюкалов Агафон Прокопивич
Мать: Тюкалова Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мамаева Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тюкалов Венедикт Семёнович
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Каппацина Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Тюкалова Агрипина Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кормшикова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843