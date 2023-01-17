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Тюкалова (?) Ирина Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дарья Агофоновна

Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тюкалов Семён Агафонов

Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тюкалов Иван Агафонов

Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафия Агофоновна

Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Агафон Прокопивич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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