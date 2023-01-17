Тюкалова (?) Ирина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья Агофоновна
Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафия Агофоновна
Отец ребёнка: Тюкалов Агафон Прокопивич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816