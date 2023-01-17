Тюкалов Иван Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалов Иван Агафонов

Тюкалов Иван Агафонов

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

11.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Тюкалов Агафон Прокопивич

Мать: Тюкалова Ирина Кирилова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тюкалов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Тюкалова Екатерина

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Тюкалова Екатерина

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Екатерина

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.03.1864
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close