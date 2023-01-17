Тюкалов Иван Агафонов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти11.03.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Тюкалов Агафон Прокопивич
Мать: Тюкалова Ирина Кирилова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Тюкалова Екатерина
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Тюкалова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1864