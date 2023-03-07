Тюкалов Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тюкалов Иван Агафонов
Мать: Тюкалова Екатерина
Бракосочетание
12.02.1850
Жена: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
16.12.1850
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
08.07.1854
Сын: Тюкалов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
10.01.1857
Сын: Тюкалов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
10.06.1859
Дочь: Тюкалова Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
18.09.1860
Дочь: Фёкла Трофимовна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
18.04.1863
Дочь: Кормшикова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.
Дочь: Феодора Трофимовна
Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1863