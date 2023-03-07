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Тюкалов Трофим Иванович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тюкалов Иван Агафонов

Мать: Тюкалова Екатерина

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1850

Жена: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Тюкалов Евфим Трофимович

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1854

Сын: Тюкалов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Тюкалов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1859

Дочь: Тюкалова Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1860

Дочь: Фёкла Трофимовна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1863

Дочь: Кормшикова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.

Дочь: Феодора Трофимовна

Мать ребёнка: Тюкалова Марфа Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863
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