Тюкалов Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения08.07.1854
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1854
Отец: Тюкалов Трофим Иванович
Мать: Тюкалова Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тюкалов Михайлович
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тюкалов Михайлович
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
23.12.1887
Сын: Тюкалов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
12.07.1889
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
21.06.1891
Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917