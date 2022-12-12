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Тюкалов Михаил Трофимович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

08.07.1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1854

Отец: Тюкалов Трофим Иванович

Мать: Тюкалова Марфа Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Тюкалов Михайлович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тюкалов Михайлович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1887

Сын: Тюкалов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1889

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Тюкалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Евдокия Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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