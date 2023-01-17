Тюкалова (Мухина) Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1850
Рождение ребёнка
16.12.1850
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1852
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1854
Сын: Тюкалов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1857
Сын: Тюкалов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1859
Дочь: Тюкалова Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1860
Дочь: Фёкла Трофимовна
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1863
Дочь: Кормшикова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.
Дочь: Феодора Трофимовна
Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1863