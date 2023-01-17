Тюкалова (Мухина) Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Мухина) Марфа Семёновна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Тюкалов Евфим Трофимович

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1852

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1854

Сын: Тюкалов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1857

Сын: Тюкалов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1859

Дочь: Тюкалова Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1860

Дочь: Фёкла Трофимовна

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1863

Дочь: Кормшикова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1866 ст.

Дочь: Феодора Трофимовна

Отец ребёнка: Тюкалов Трофим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863
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