Тюкалова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюкалова Мария Сергеевна

Тюкалова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Николай Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Тюкалова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1890

Сын: Тюкалов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Тюкалов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1893

Дочь: Тюкалова Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.