Тюкалова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Тюкалова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович
Рождение ребёнка
23.09.1890
Сын: Тюкалов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович
Рождение ребёнка
06.02.1892
Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович
Рождение ребёнка
30.05.1893
Дочь: Тюкалова Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Тюкалов Николай Венедиктович
Смерть
Неизвестно