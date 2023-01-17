Зеленина (Кислицына) Анастасия Прокопьева
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
12.01.1904
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Зеленин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Зеленин Филип Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Зеленин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Зеленин Филип Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно