Зеленина (Кислицына) Анастасия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Кислицына) Анастасия Прокопьева

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
12.01.1904

Муж: Зеленин Филип Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Зеленин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Зеленин Филип Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Зеленин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Зеленин Филип Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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