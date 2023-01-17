Зеленина Агафея Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858