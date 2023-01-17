Зеленина Агафея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Агафея Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зеленин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зеленин Семен Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Трофим Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зеленин Илья Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Семёнович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Пётр Семёнович

Смерть
После 1858
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