Замятин Иван Филиппович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1764
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Замятин Филип Минеевич
Мать: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Марфа Козмина
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1796
д. Озерные (Над оз.Афонинским)