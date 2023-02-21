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Замятин Иван Филиппович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1764

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Замятин Филип Минеевич

Мать: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Замятина Марфа Козмина

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Марфа Козмина

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1796
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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