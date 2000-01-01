Замятин Филип Минеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1747
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Суслова Катерина Филипповна
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1777
Сын: Замятин Авакум Филиппович
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Сын: Замятин Емельян Филиппович
Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1829
д. Озерные (Над оз.Афонинским)