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Замятин Филип Минеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1747

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Замятин Миня Семёнович

Мать: Замятина Катерина Радионова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Замятин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Замятин Липат Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Суслова Катерина Филипповна

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Замятин Зотя Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Замятин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Замятин Авакум Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Замятин Емельян Филиппович

Мать ребёнка: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1829
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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