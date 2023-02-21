Замятин Липат Филиппович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Замятин Филип Минеевич
Мать: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1793
Сын: Замятин Сергей Липатьевич
Мать ребёнка: Замятина Ефимия Петрова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Замятин Алексей Липатьевич
Мать ребёнка: Замятина Ефимия Петрова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Ефимия Петрова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно