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Замятин Липат Филиппович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Замятин Филип Минеевич

Мать: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Замятин Сергей Липатьевич

Мать ребёнка: Замятина Ефимия Петрова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Замятин Алексей Липатьевич

Мать ребёнка: Замятина Ефимия Петрова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Ефимия Петрова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Мариана Лаврентева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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