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Замятина (?) Мария Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1764

Сын: Замятин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Замятин Липат Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Суслова Катерина Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Замятин Зотя Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Замятин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Замятин Авакум Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787

Сын: Замятин Емельян Филиппович

Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Филип Минеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1816
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