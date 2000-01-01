Замятина (?) Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Суслова Катерина Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1777
Сын: Замятин Авакум Филиппович
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1787
Сын: Замятин Емельян Филиппович
Отец ребёнка: Замятин Филип Минеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1816