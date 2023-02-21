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Замятин Яков Филиппович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Замятин Филип Минеевич

Мать: Замятина Мария Яковлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Замятин Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Замятин Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Замятин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Замятин Наум Яковлевич

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1840
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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