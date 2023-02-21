Замятин Яков Филиппович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Замятин Филип Минеевич
Мать: Замятина Мария Яковлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1840
д. Озерные (Над оз.Афонинским)