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Замятина Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

05.07.1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Замятин Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Замятин Фома Яковлевич

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Замятин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Замятин Наум Яковлевич

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Яков Филиппович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.07.1858
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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