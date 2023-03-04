Замятина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти05.07.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Замятин Яков Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.1858