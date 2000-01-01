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Замятин Степан Яковлевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1801

Дата смерти

17.02.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Замятин Яков Филиппович

Мать: Замятина Параскева Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Замятин Аверкий Степанович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Замятин Данил Степанович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Замятин Иван Степанович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Замятин Илья Степанович

Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Замятина Ксения Степановна

Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.02.1865 ст.
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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