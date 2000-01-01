Замятин Степан Яковлевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1801
Дата смерти17.02.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Замятин Аверкий Степанович
Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
30.01.1822
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Замятина Ксения Степановна
Мать ребёнка: Замятина Параскева Макарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.02.1865 ст.
д. Озерные (Над оз.Афонинским)