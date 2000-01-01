Замятин Илья Степанович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти11.04.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.08.1852
Дочь: Наталия Ильинична
Мать ребёнка: Замятина Акилина Онисимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.04.1854
Дочь: Замятина Мавра Ильинична
Мать ребёнка: Замятина Акилина Онисимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
11.04.1854
д. Озерные (Над оз.Афонинским)