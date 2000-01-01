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Замятин Илья Степанович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

11.04.1854

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Замятин Степан Яковлевич

Мать: Замятина Параскева Макарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.08.1852

Дочь: Наталия Ильинична

Мать ребёнка: Замятина Акилина Онисимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.04.1854

Дочь: Замятина Мавра Ильинична

Мать ребёнка: Замятина Акилина Онисимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Акилина Онисимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
11.04.1854
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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