Замятина (?) Параскева Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Замятин Аверкий Степанович
Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
30.01.1822
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Замятина Ксения Степановна
Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)