Замятина (?) Параскева Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Параскева Макарова

Замятина (?) Параскева Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Замятин Аверкий Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Замятин Данил Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Замятин Иван Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Замятин Илья Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Замятина Ксения Степановна

Отец ребёнка: Замятин Степан Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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