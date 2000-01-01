Замятина (?) Акилина Онисимова
Место рожденияп. Колотовского
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: Бздюлёва Акилина
п. Колотовского
незаконно рожденая
Рождение ребёнка
15.08.1852
Дочь: Наталия Ильинична
Отец ребёнка: Замятин Илья Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.04.1854
Дочь: Замятина Мавра Ильинична
Отец ребёнка: Замятин Илья Степанович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно