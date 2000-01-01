Замятина (?) Акилина Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Акилина Онисимова

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Место рождения

п. Колотовского

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: Бздюлёва Акилина

п. Колотовского
незаконно рожденая
Рождение ребёнка
15.08.1852

Дочь: Наталия Ильинична

Отец ребёнка: Замятин Илья Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.04.1854

Дочь: Замятина Мавра Ильинична

Отец ребёнка: Замятин Илья Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Илья Степанович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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