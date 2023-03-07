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Замятин Макар Яковлевич

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Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Замятин Яков Филиппович

Мать: Замятина Параскева Иванова

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1821

Сын: Замятин Александр Макарович

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Замятин Евтей Макарович

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Софья Макаравна

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Татьяна Лаврентиева

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1830
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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