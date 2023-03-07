Замятин Макар Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
30.08.1821
Сын: Замятин Александр Макарович
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Софья Макаравна
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830