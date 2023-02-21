Замятин Евтей Макарович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти14.03.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
05.02.1850
Жена: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.01.1851
Дочь: Ксения Евтеевна
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1852
Дочь: Александра Евтеевна
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1854
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.11.1855
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.10.1858
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.12.1859
Дочь: Замятина Анисия Евтеевна
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.08.1861
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862
Сын: Замятин Афанасий Евтеевич
Мать ребёнка: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
14.03.1863
д. Озерные (Над оз.Афонинским)