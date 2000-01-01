Замятин Андрей Евтеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения25.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1854
Отец: Замятин Евтей Макарович
Мать: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.10.1896
Мать ребёнка: Замятина Анна Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около ?.05.1914
Мать ребёнка: Замятина Анна Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Анна Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)