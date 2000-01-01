Замятина (?) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Анна Михайловна

Замятина (?) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1896

Сын: Замятин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Замятин Андрей Евтеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около ?.05.1914

Сын: Замятин Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Замятин Андрей Евтеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Андрей Евтеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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