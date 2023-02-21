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Замятина Мавра Ефимова

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Место рождения

д. Замятины (У речки Иванчихи)

Дата рождения

1829

Дата смерти

27.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Замятины (У речки Иванчихи)
Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.01.1851

Дочь: Ксения Евтеевна

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1852

Дочь: Александра Евтеевна

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Замятин Матвей Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1854

Сын: Замятин Андрей Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.11.1855

Сын: Замятин Николай Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.10.1858

Сын: Замятин Дмитрий Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.12.1859

Дочь: Замятина Анисия Евтеевна

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.08.1861

Сын: Замятин Андрей Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862

Сын: Замятин Афанасий Евтеевич

Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
27.09.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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