Замятина Мавра Ефимова
Место рожденияд. Замятины (У речки Иванчихи)
Дата рождения1829
Дата смерти27.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Замятины (У речки Иванчихи)
Бракосочетание
05.02.1850
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
08.01.1851
Дочь: Ксения Евтеевна
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.04.1852
Дочь: Александра Евтеевна
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.11.1854
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.11.1855
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.10.1858
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.12.1859
Дочь: Замятина Анисия Евтеевна
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.08.1861
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862
Сын: Замятин Афанасий Евтеевич
Отец ребёнка: Замятин Евтей Макарович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
27.09.1890
д. Озерные (Над оз.Афонинским)