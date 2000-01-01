Замятин Андрей Евтеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Андрей Евтеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

13.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1861

Отец: Замятин Евтей Макарович

Мать: Замятина Мавра Ефимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.10.1890

Сын: Замятин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Замятина Анастасия Петрова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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