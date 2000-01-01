Замятин Андрей Евтеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения13.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1861
Отец: Замятин Евтей Макарович
Мать: Замятина Мавра Ефимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.10.1890
Мать ребёнка: Замятина Анастасия Петрова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно