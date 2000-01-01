Замятина (?) Татьяна Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Татьяна Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

18.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1821

Сын: Замятин Александр Макарович

Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Замятин Евтей Макарович

Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Софья Макаравна

Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Макар Яковлевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
18.04.1852
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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