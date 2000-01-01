Замятина (?) Татьяна Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти18.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1821
Сын: Замятин Александр Макарович
Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Софья Макаравна
Отец ребёнка: Замятин Макар Яковлевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
18.04.1852
д. Озерные (Над оз.Афонинским)